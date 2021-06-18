Akçaabat'ta yen sosyal yaşam alanları oluşturuluyor
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Akçaabat'ta yen sosyal yaşam alanları oluşturuluyor

Akçaabat'ta yen sosyal yaşam alanları oluşturuluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi vatandaşların yeşil alanlarda vakit geçirebilmeleri için yeni sosyal yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi vatandaşların yeşil alanlarda vakit geçirebilmeleri için yeni sosyal yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, seçim vaatleri arasındaki sosyal yaşam alanları oluşturma sözünü yerini getiriyor. Spor İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Söğütlü ve Yıldızlı mahallelerinde vatandaşların zaman geçirebileceği sosyal alanlar kullanıma açılırken, alanların içerisinde basketbol, futbol sahası ve çardaklar inşa ediliyor. Sporun ve sosyal yaşamın önemine vurgu yapan Başkan Ekim, "Akçaabat'ımızda halkımızın daha da kaliteli vakit geçirebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Akçaabat bırakmak için yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Eski parklarımızı revize ediyor, yenilerini de ilçemize kazandırıyoruz. Her mahalleye en az bir çocuk parkı ve en az bir spor alanı kazandırmayı hedefliyoruz. Söğütlü, Yıldızlı ve Yaylacık mahallelerimizde yeni park alanlarının yapımını tamamladık. Çocuk oyun alanlarının yanında gerek parkların bünyesinde gerekse ayrı noktalarda basketbol, futbol gibi butik sahalar oluşturarak buralarda spor yapan sağlıklı nesiller yetişmesini sağlıyoruz. Yeşil alanlarımıza da yenilerini ekliyor, peyzaj düzenleme çalışmalarına önem veriyoruz. Programlarımız dahilinde, mahallelerimizi daha nitelikli, sosyal ve nefes alınabilir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Akçaabat'ta yen sosyal yaşam alanları oluşturuluyor
Akçaabat'ta yen sosyal yaşam alanları oluşturuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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