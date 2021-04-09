Akçaabat'ta, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Akçaabat'ta, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Akçaabat'ta, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Akçaabat'ta, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Akçaabat'ta, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı'ndaki törende İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Doğrucan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Koronavirüs salgını tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen törende, polis memuru Savaş Kalyoncu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile polisler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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