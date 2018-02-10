Akçaabat'ta Şarbon Şüphesiyle Ölüm İddiası (3)

ETTE ŞARBON MİKROBU TESPİT EDİLDİ

Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Ağaçlı Mahallesi'nde oturan Mehmet Arslan'ın büyükbaş hayvanını kesip, etini de komşularına dağıtması ve bölgede şarbon şüphesiyle çok sayıda kişinin hastane acil servisine başvurmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İncelemede, kesilen hayvanın etinde şarbon hastalığı mikrobu tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"İlimiz Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde bir adet büyükbaş hayvanın kesilerek dağıtılması ve bunları tüketen bazı vatandaşlarımızda birtakım rahatsızlıkların belirmesi üzerine Akçaabat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce ilgili vatandaşın işletmesine gidilerek, kesilen hayvana ait et numuneleri ve işletmede bulunan diğer hayvanlardan kan örnekleri alınmış, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Analiz sonuçlarında kesilen hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı, diğer mevcut hayvanlarda ise hastalık olmadığı tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili İl/İlçe Müdürlüğümüzce karantina, idari ve fenni tedbirler alınmış olup, ilk etapta dezenfeksiyon işlemleri yapılmış, mevcut henüz tüketilmeyen etler imha edilmiştir. Aşılama faaliyetine bugün itibarıyla başlanmıştır. İlgili durumun takibi Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ile birlikte koordineli olarak yapılmaktadır. Şu an endişe edilecek herhangi bir durum görülmemektedir."

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: BİR ÇOCUK TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE

Konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü de bir açıklamada bulundu. Hastanelere başvuran 80 kişiye tedbir amaçlı koruyucu antibiyotiğe başlanıldığı ve bazı kan tetkiklerinin de Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'na gönderildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"9 Şubat 2018 tarihinde akşam saatlerinde bölgeden Tıp Fakültesi Acil Servisine ayakta başvuran ve bu etten yediklerini beyan eden yaklaşık 80 kişiye tedbir amaçlı koruyucu antibiyotiğe başlanılmıştır. Karın ağrısı ve kusması olan bir çocuğumuz tedbir amaçlı yatırılmıştır. Ölen kişiden, olası şarbon hastalığı düşünülen 3 hastadan, ölen kişinin eşinden ve cenazeyi yıkayan kişiden olmak üzere toplam 6 vatandaşımızdan alınan kan numuneleri ileri tetkik için Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Tüm şüphelilerin kesilen hayvan veya etiyle temas öyküsü mevcuttur. İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalara eş zamanlı olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerimizce de bölgede gerekli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda; İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından ilgili mahallede gerekli karantina işlemleri başlatılmıştır. Hastalık teşhisi için söz konusu etten numuneler ile hastalık teşhisi konulan kişinin işletmesindeki hayvanlardan ve hayvanın kesildiği diğer kişinin işletmesinde bulunan hayvanlardan kan swapları alınarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir."

ŞARBON AŞISI ÇALIŞMALARI YAPILDI

Bölgede ilaçlama çalışmalarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararları doğrultusunda; mevcut hayvancılık işletmelerinde dezenfeksiyon işlemlerine ivedilikle başlanmış olup, söz konusu etle temas eden araç gereçlerin dezenfeksiyon ve imha işleri yapılmıştır. Kesilip dağıtılan etlerden henüz tüketilmemiş olanlar toplatılmış ve imha edilmiştir. Mahalledeki tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların şarbon aşısı ile aşılanması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce aşılama için aşı temini talep edilmiş olup, bölgede aşılama çalışmaları başlatılacaktır. 10 Şubat 2018 tarihi itibarıyla Tıp Fakültesinde tedbir amaçlı yatan ve genel durumu iyi olan tek bir çocuk hastamız bulunmaktadır.

Konu hakkında İl Müdürlüklerimizce tüm tedbirler alınmış olup gerekli çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."