Akçaabat'ta İmar Barışı Bilgilendirme Masası Oluşturuldu

Akçaabat Belediyesi imar barışı uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar için bilgilendirme masası oluşturdu.

Başvuruların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca değerlendirileceği İmar Barışı uygulamasında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Akçaabat Belediyesi tarafından İmar Barışı Masası oluşturuldu. Gelen her vatandaşla yakından ilgilenen belediye görevlileri, imar barışından yararlanmak için izlenecek yol konusunda başvuruya gelen vatandaşlara bilgilendirme ve yönlendirmede bulunuyor. Yapı Kayıt Belgesi alınmasında vatandaşlara gerekli bilgi ve yönlendirmelerde bulunmak için oluşturulan masa, imar barışının son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2018'e kadar faaliyette olacak. Akçaabat Belediyesi yetkilileri, "Gelen her vatandaşla yakından ilgileniyoruz. İmar barışının amacı ülkemizdeki milyonlarca kaçak yapıyı kayıt altına alarak önemli bir soruna çözüm bulmaktır. Belediyemize gelen vatandaşlara uygulamadan yararlanmak için neler gerektiğini ve nerelere ne şekilde başvuru yapabileceklerini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON