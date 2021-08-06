Akçaabat'ta çocuklar ve gençler için yaz spor etkinlikleri

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün çocuk ve gençlerin gelişimi için açtığı 10 farklı branşta hizmet veren spor kursları devam ediyor.

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün çocuk ve gençlerin gelişimi için açtığı 10 farklı branşta hizmet veren spor kursları devam ediyor.

Akçaabat Belediyesi, pandemi kısıtlamalarının ardından başlayan normalleşme süreci ile birlikte yüzme, futbol, basketbol, voleybol, step, pilates, aerobik, okçuluk, yürüyüş-egzersiz ve kültür fizik hareketleri, özel eğitimli çocuklar için eğitimler, drama ve eğitsel oyunlar, erkek ve bayan folklor kursuları ücretsiz veriyor. Belediyenin, yaz boyunca öğrencilerin kendilerini farklı dallarda geliştirebilmelerine ve iyi vakit geçirmelerine fırsat vermek için açmış olduğu kurslar uzman eğitmenler tarafından tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Akçaabat Belediyesi'nin tüm spor tesislerinde Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve federasyonların belirlediği Covid 19 önlemleri uygulanıyor. Vatandaşların kurslara gelirken maske ve hijyen kurallarına uymaları isteniyor. Tesislere giriş yapan sporcuların öncelikle ateşleri ölçülüyor. Her ders arasında tesisler baştan aşağı temizleniyor. Spor yaparken gerekli sosyal mesafe ise eğitmenler tarafından sağlanıyor.

Göreve geldikleri günden itibaren ilçeyi yalnızca temel belediyecilik hizmetleri ile değil, tarihi, sosyal ve kültürel alanlarda da marka şehir yapmak için var gücü ile çalıştıklarını dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Spor insan hayatında önemlidir. Belediye olarak spora önem veriyoruz. Kurslarımız vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. 10 Farklı Branşta spor kursları düzenlendik. Akçaabat'ımızı spor şehri yapma konusunda gayret içerisindeyiz. Çocuklarımız çok yetenekli spor ile birlikte hem eğitiyoruz hem de geliştiriyoruz. Akçaabat'ta yaşayan herkesi sosyal yaşamın içine dahil etmeye çalışıyoruz. Çocuk ve gençlerin bir yandan spor yaparken, bir yandan da sosyal çevrelerini genişleterek özgüvenlerini arttırıyor. Yaz ayları boyunca verilecek sportif eğitimlerle gençlere ve çocuklara spor bilincini, spor ahlakını, spor kültürünü ve dostluğun aşılanmasını amaçlıyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı