Akçaabat'ta, "çevre ve sıfır atık" konulu eğitim verildi - Haberler
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Akçaabat'ta, "çevre ve sıfır atık" konulu eğitim verildi

AA, Duygu Avunduk - Güncel
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Akçaabat'ta,

Akçaabat Belediyesince "sıfır atık, geleceğe değer kattık" sloganı ile öğrenci ve apartman görevlilerine "çevre ve sıfır atık" konusunda eğitim verildi.

Akçaabat Belediyesince "sıfır atık, geleceğe değer kattık" sloganı ile öğrenci ve apartman görevlilerine "çevre ve sıfır atık" konusunda eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıfır atık, Geri Dönüşüm, ayrıştırma, atık pil, bitkisel atık ve atık yağlar hakkında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Öğrencilere verilen eğitimde, "Ayrıştırcan" isimli maskotun da yer aldığı vurgulanarak, eğitimin çevre ve sıfır atık konusunda hazırlanan görsellerle desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye, yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla sıfır atık ve geri dönüşüm konularının önemli olduğunun altını çizdi.

Ekim, atıkların öncelikle kaynağından ve özelliklerine göre ayrıştırılarak kontrol altına alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Geri dönüşüm bilinci evvela ailede, evlerimizin mutfağında başlamalıdır. En güzel tasarruf israf etmemektir. Her bireyin sıfır atık ve geri dönüşümü doğru öğrenmesini belediye olarak çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

geri dönüşüm, Ekim, Güncel, Haberler

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