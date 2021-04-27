Akçaabat'ta bazı caddelerdeki binaların cephe düzenleme çalışmalarına başlandı
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Akçaabat'ta bazı caddelerdeki binaların cephe düzenleme çalışmalarına başlandı

Akçaabat'ta bazı caddelerdeki binaların cephe düzenleme çalışmalarına başlandı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Akçaabat ilçesinde İstiklal ve Milli Egemenlik caddelerindeki bazı binalarda cephe düzenlemesi yapılıyor.

Akçaabat ilçesinde İstiklal ve Milli Egemenlik caddelerindeki bazı binalarda cephe düzenlemesi yapılıyor.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye yeni bir kimlik kazandıracak Sokak Sağlıklaştırma Projesinin devam ettiğini belirtti.

Çarşı bölgesinde görsel bütünlüğün sağlanması, bölge turizminin gelişmesi ve ekonomik canlılığını artırmak amacıyla 58 parselde proje inşaatına başlandığını vurgulayan Ekim, görüntü kirliliği oluşturan binalarda cephe iyileştirme, yenileme, boya gibi işler ile sokak zemin düzenlemesi ve aydınlatma işlerinin de yapılacağını aktardı.

Ekim, proje kapsamında Akçaabat Çarşısı'nın geçmişten bugüne ulaşan yapı cephe tipolojilerinin incelendiğine işaret ederek, bölgenin mimari karakterine uygun cephe elemanları, malzeme ve boya renklerinin seçildiğini bildirdi.

Mezarlık Camisi önünde yer alan bölgenin Şehitler Parkı, araç yolları, kaldırım ve farklı zemin kaplamaları ile bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılarak meydanlaştırılacağına da dikkati çeken Ekim, şunları kaydetti:

"Görüntü kirliliğine yol açan elektrik kabloları, internet ve anten kabloları yer altına alınacaktır. Bu projedeki gayemiz çarşı bölgesini turizme kazandırmak ve daha yaşanılabilir, daha modern bir Akçaabat inşa etmektir. İnşaatın bir an önce tamamlanarak bölgedeki esnafın rahat bir şekilde ticaret yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu konuda desteklerinden, anlayışlarından ve sabırlarından ötürü bölge esnafına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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