Akçaabat'ta alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi çalışmaları
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Akçaabat'ta alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi çalışmaları

Akçaabat'ta alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen projeye katılan 32 çiftçiye 8 bin aronya fidanı dağıtıldı.

Akçaabat'ta alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi çalışmaları
08.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:02

Akçaabat'ta alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen projeye katılan 32 çiftçiye 8 bin aronya fidanı dağıtıldı.

Akçaabat Belediyesi Gençlik Merkezi önünde düzenlenen fidan dağıtım programında konuşan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye, Kaymakamlık ve Ziraat Odası Başkanlığı organizesinde aronya yetiştiriciliği projesi düzenlendiğini anımsattı.

Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin insan sağlığına pek çok yararı olduğunu ifade eden Ekim, "Ülkemizde son zamanlarda üretilmeye başlanan bu bitki, yüksek miktarda antioksidan içermektedir. Bu özelliği sayesinde hem ilaç hem de kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır. belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Kaymakamlığımız ve Ziraat Odası Başkanlığımız işbirliğinde Akçaabat'ımızda alternatif tarım ürünü yetiştirilmesi kapsamında aronya bitkisi yetiştirilmesi projesini hayata geçirdik." diye konuştu.

Ekim, projede yer alan 32 çiftçiye uzmanlar tarafından aronya bitkisi hakkında bilgilendirme yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Anaç fidan temin edilmesi için doku kültüründen fidan üretimi yapan fidancılarla anlaşılarak ortalama 20 santimetre boyunda 8 bin fidan temin edilmiştir. Bu fidanlar projede yer alan çiftçilerimize tarla büyüklüklerine göre hesaplanan sayılarda dağıtılmıştır. Bundan sonraki aşamada fidan dikimleri ile birlikte oluşturulacak tarlalar takip edilerek ürün verimliliği gözlenecektir."

Konuşmaların ardından programa katılan çitçilere fidanlarının dağıtımı yapıldı.

Programa, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Nezir, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu ile çiftçiler de katıldı.

Kaynak: AA

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