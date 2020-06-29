Akçaabat Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı düzenlendi
Akçaabat Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
29.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:32
Akçaabat Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Trabzon Valiliğinde, Vali İsmail Ustaoğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu katıldı.
Toplantıda, organize sanayi bölgesiyle ilgili genel konular ele alındı.
Kaynak: AA