Akçaabat Kaymakamı Kurtyemez ve Belediye Başkanı Ekim'den esnaf ziyareti Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe esnafını ziyaret etti.

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe esnafını ziyaret etti.

Kurtyemez ve Ekim, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Ekim, esnaf ziyaretlerinin olumlu geçtiğini belirterek, "Biz de kendimizi esnafımıza anlatma fırsatı buluyoruz. Bizi ilgilendiren konularda bir ihtiyaçları varsa gerekli desteği sağlıyoruz. Bu bağlamda, belediye olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaretlerin devam edeceğini vurgulayan Ekim, esnaf ve vatandaşların düşüncelerini çok önemsediklerini kaydetti.

Kaynak: AA