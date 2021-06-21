Akçaabat katlı otoparkına ve yeni pazar yerine kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akçaabat katlı otoparkına ve yeni pazar yerine kavuşuyor

Akçaabat katlı otoparkına ve yeni pazar yerine kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin uzun yıllardır önemli sorunları arasında yer alan katlı otopark projesi hayata geçiyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin uzun yıllardır önemli sorunları arasında yer alan katlı otopark projesi hayata geçiyor.

İlçenin en önemli ihtiyaçlarından olan "Akçaabat Katlı Otopark ve Pazar Yeri", Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yapılacak olan ihale sonrası hayata geçirilecek. Akçaabat Salı Pazarı alanında inşa edilecek olan 216 araç kapasiteli proje içerisinde 11 dükkan ve 4 depo yer alacak.

Projeyle ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim "Yapacak olduğumuz işlerin bir kısmını belediyemiz imkanları ile, bir kısmını Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ile, bir kısmını ise ilgili Bakanlıklarımızın ve kuruluşların destekleri ile halkımızın hizmetine sunuyoruz. Uzun zamandır Akçaabat'ın önemli ihtiyaçlarından biri olan kapalı otopark ve kadınlar pazarı projesini Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçiriyoruz. Özellikle yaz aylarına ilçemizin nüfusu 2-3 katına çıkıyor ve şehir merkezinde vatandaşlarımız parklanma noktasında sorunlar yaşıyordu. Akçaabat Katlı Otopark ve Pazar yeri projesi ile park sorunu büyük oranda çözüme kavuşmuş olacak. Yapılacak olan katlı otopark sonrasında yol kenarlarına bulunan otoparklar ve şehir içerisindeki trafik akışı da çözüme kavuşmuş olacak. Bunun yanında bölgenin en önemli pazarlarından olan Akçaabat Salı (Kadınlar) Pazarı da proje kapsamında modern bir görünüme kavuşacak. Yerli üreticilerimiz daha nezih bir ortamda satış yaparken halkımız da keyifli bir şekilde buradan alışverişlerini yapma imkanı bulacak" dedi.

Başkan Ekim, Akçaabat Katlı Otopark ve Pazar yeri projesi için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ve emeği geçenlere de teşekkür etti. - TRABZON

Akçaabat katlı otoparkına ve yeni pazar yerine kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Merve Dizdar Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gareth Bale Yiğit Şardan Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akçaabat katlı otoparkına ve yeni pazar yerine kavuşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:22:59. #1.15#

title