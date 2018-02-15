Akçaabat'ın Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'dan yola çıkan 10 milli bisikletçi, Samsun'a geldi.

Akçaabat'ın 1918'de düşman işgalinden kurtuluşunun hemen ardından bölgedeki silahlar, gemilerle önce İnebolu Limanı'na, oradan da "İstiklal Yolu" üzerinden cepheye ulaştırıldı.

İki il arasındaki bu bağın yeniden hatırlanması ve Akçabaat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Kastamonu'daki törenin ardından Akçaabat'a hareket eden kafile, Samsun'da mola verdi.

Atatürk Anıtı'nı ziyaret eden kafileye, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Demirtaş çiçek verdi.