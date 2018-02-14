Akçaabat'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu İçin 635 Km Pedal Çevirecekler

AKÇAABAT'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kastamonu'dan yola çıkan 10 milli bisikletçi Samsun'a ulaştı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin 1918 yılında düşman işgalinden kurtuluşunun hemen ardından bölgedeki silahları gemilerle önce İnebolu Limanı'na oradan da İstiklal Yolu üzerinden cepheye ulaştırıldı. İki il arasındaki bu bağın yeniden hatırlanması ve Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Kastamonu'dan yola çıkan milli bisikletçiler Sinop'un ardından bugün de Samsun'a gelerek mola verdiler.

Samsun'da ilk olarak Atatürk Anıtını ziyaret eden bisikletçileri burada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Süleyman Demirtaş çiçeklerle karşıladı.

'ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON'

Akçaabat'a sağlıklı bir şekilde varmak istediklerini belirten Etkinlik Koordinatörü Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Osman Kalyoncu, "Bu organizasyonu yapmaktaki amacımız ülkemizin içinde bulunduğu savaş durumuna rağmen ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu ve bu savaşa rağmen ülkemizdeki yaşamın halen devam ettiğini, geçmişteki yaşadıklarımızı bu çocuklarla birlikte bu mücadelenin nasıl ortaya konulduğunu göstermek için önemli bir organizasyondur. Gerek valilik olsun, gerekse ilgili kurumlar olsun hepsinin çok önemli destekleri oldu. Amacımız 17 Şubat tarihinde Akçaabat'a sağlıklı bir şekilde varabilmektir. Bu etkinlikteki diğer amacımız ise şehitlerimizi anmak ve inşallah ülkemizin bu bulunduğu konumdan iyi bir şekilde çıkacağına inanıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE DAHA GÜZEL GÜNLERE ADIM ATACAKTIR'

Etap etap ilerlediklerini ifade eden Kastamonu Bisiklet Takımı Başkanı Özden Karakilleoğlu, "Akçaabat'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümüne katkıda bulunmak için sporcu arkadaşlarımızla Kastamonu'dan hareket ettik. Etap etap gidiyoruz. İnşallah ileriki günlerde Türkiye daha güzel günlere adım atacaktır" diye konuştu.

'BU ÇALIŞMA ÇOK ANLAMLIDIR'

Milli bisikletçileri Samsun'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Süleyman Demirtaş, "Akçaabat'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı münasebeti ile anlamlı bir etkinlik düzenlenmiş. Arkadaşlarımız Kastamonu'dan başlayıp, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bitecek olan bir bisiklet turu organize etmişler. Bu çalışma çok anlamlıdır. Bu vatanın her karışı için verilmiş mücadele için anlamlıdır. Bunun yeni nesillere aktarılması da önemlidir. Dün yurdumuz nasıl 7 düvele karşı vatan savunması yapmışsa, bugün de aynı mücadele devam etmektedir. Dünü idrak etmeliyiz ki bugün yapılan mücadelenin ne kadar anlamlı olduğunu bilmemiz gerekir" diye konuştu.

13 Şubat tarihinde Kastamonu'dan yola çıkan milli bisikletçiler 17 Şubat tarihinde Akçaabat'a varmayı hedefliyorlar. 635 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler Samsun'dan sonra sırasıyla Ordu, Giresun, Vakfıkebir ve Akçaabat'a gidecekler.

- Samsun