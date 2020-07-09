Akçaabat ilçesinde şiddetli yağışın ardından hasar gören mahallelerde çalışmalar sürüyor Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen su baskını ve heyelan sonucu hasar gören mahallelerde, su tahliye, temizlik ve yardım çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen su baskını ve heyelan sonucu hasar gören mahallelerde, su tahliye, temizlik ve yardım çalışmaları devam ediyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şiddetli yağışa bağlı su baskını ve heyelanlar sonucu hasar gören mahallelerde incelemede bulundu.

Ekim, belediye ekiplerinin, su tahliye, temizlik ve yardım çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yağmurdan etkilenen ana arterler, cadde ve sokakların su birikintisi ve çamurdan arındırıldığını vurgulayan Ekim, şöyle devam etti:

"Şehrimizde sağanak halinde yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçemizi olumsuz durumdan ivedilikle kurtarmak amacıyla ekiplerimizi adeta seferber ettik. Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, tüm personelimizle çalışmalarımızı sürdürdük. Cadde ve sokaklar çamur ve su birikintisinden arındırıldı. Yapılan temizliğin ardından yıkama araçlarıyla tazyikli suyla ana arterler yıkandı. Akçaabat'ımızın pırıl pırıl olması için yaptığımız çalışmalarımızı halen sürdürüyoruz."

Öte yandan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şiddetli yağmurun etkisiyle evleri su ve çamur birikintisinden zarar gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşların taleplerini de dinleyen Ekim, zarar gören evlerin tadilatı ve evlerdeki çamur birikintilerinin temizlenmesi için Fen İşleri Müdürü Mustafa Berber'e talimat verdi.

Kaynak: AA