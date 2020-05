Akçaabat belediyesi Korana virüsüne rağmen çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi, Korono virüs salgınına karşı korunma önlemlerini alarak tüm birimleri ile ilçe sınırları içerisindeki her noktaya hizmet götürmeye devam ediyor. Merkez, kırsal ayırt etmeksizin hummalı çalışmalar yürüten birimler özveri ve titizlikle çalışıyor.

Akçaabat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezi ve mahallelerde gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra hazırlanan program dahilinde ilçede Covid-19 salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade ederek "Sabahın erken saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla birlikte ilçe sınırlarında yer alan cadde ve sokaklarda çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktalarında hummalı bir çalışma gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kenti baştan aşağı temizliyor. Koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir yandan rutin temizlik işleri icra edilirken diğer taraftan da Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak yürüttüğü çalışmalarda ilçe sınırları içerisindeki çöpleri toplamanın yanı sıra sokaklar ve caddeler, tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor" dedi.

Yapılan çalışmalar kapsamında daha önceden tespit edilen her mahalle, her cadde ve her sokağın bir bir elden geçirildiğini ifade eden Ekim, "Cadde ve sokaklarda meydana gelen deformasyonlara anında müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında daha önceden tespit edilen her mahalle, her cadde ve sokak bir bir elden geçiriliyor. İlçe genelindeki mahalleler tek tek taranarak görülen olumsuzluklar giderilirken yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu kapsamda birçok mahallede bakım onarım çalışmaları yaparken, ihtiyaç duyulan bölgelere de program dahilindeki çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

Elektrik telleri yer altına alınıyor

İlçe Merkezi başta olmak üzere elektrik tellerinin yer altına alınarak kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlanmasını hedeflediklerini belirten Ekim, çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ekim, "Daha güzel, daha yaşanılabilir ve daha modern bir Akçaabat inşa etmek için İlçemizdeki bütün çalışmaları takip ediyoruz. İlçemizde yer alan elektrik direklerinde bulunan kabloları yer altına alma çalışmaları yapılıyor. Elektrik tellerinin yer altına alınması ile birlikte cadde ve sokaklarımız daha güzel daha modern bir görünüme kavuşacak. Altyapı çalışmalarının ardından ise İlçemiz cadde ve sokaklarının görsel açıdan modernize etmek için sürdürdüğümüz sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız son hızıyla devam edecek" şeklinde konuştu.

Peyzaj çalışmalarımız devam ediyor

İlçe genelinde yürütülen peyzaj çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Ekim, karayolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde yapılan peyzaj çalışmalarında değişik desenler ve farklı materyaller kullanılarak vatandaşların göz zevkine hitap eden çalışmaların ortaya çıkartıldığını kaydederek, "Mevsim şartlarına uygun çiçekler ve peyzaj düzenlemeleri ile şehre farklı bir görünüm kazandıran Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Park Bahçeler ekiplerimiz; şehrin ana arterleri olan bütün kavşaklara mevsimlik çiçek dikmeye devam ediyor. Peyzaj çalışmaları kapsamında kaldırımlardaki, yol kenarlarındaki ve diğer yerlerdeki görüntü kirliliğine neden olan yabani otların biçimi yapılıyor. Korona virüs salgınından tamamen kurtulduğumuz zaman park ve bahçelerimizde güzel vakit geçirmeleri için bu alanları vatandaşlarımız için hazırlıyoruz" diye konuştu.

Sosyal belediyeciliği tam anlamıyla yerine getiriyoruz

Akçaabat Belediyesi, Korona virüs salgını sonrası işini kaybeden vatandaşların ve sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin zor günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Gıda yardımı için Belediyenin web sitesinden başvuru yapan vatandaşların talepleri Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek gerekli kriterleri taşıyanlara ulaştırılıyor.

Korona virüs salgını neticesinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara gıda yardımı yapıldığını kaydeden Ekim, "Akçaabat'a hizmet aşkıyla gönül belediyeciliği kapsamında çıktığımız bu yolda her daim vatandaşlarımızın yanında olacağız. Korona virüs salgını neticesinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız ile yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik kapsamında gıda yardımı yapıyoruz. Vatandaşlarımız Belediyemize gelmeden web sitemiz üzerinden başvuru formunu doldurarak yardım başvuruları Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ulaşmış oluyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz çalışanları başvuruları özveri ile değerlendirip uygun kritere sahip vatandaşlarımıza yardımlarını ulaştırıyor. Şunu ifade etmek istiyorum, iyi günde herkes dostunun yanında olur; önemli olan kötü günde yani bu günlerde dostunun yanında olmaktır. Biz darda kalan vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Buradan hayırsever vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu zor süreçte Belediye olarak bizler elimizden geldiğince bütün muhtaç vatandaşlarımıza ulaşmaya, onlara destek olmaya çalışıyoruz. Sizleri de bu noktada yardıma muhtaç vatandaşlarımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA