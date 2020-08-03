Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, esnafla bayramlaştı Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe esnafı ile bayramlaştı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe esnafı ile bayramlaştı.

Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe ve yönetimi ile bayramın son günü olması nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak, esnafı iş yerinde ziyaret etti.

Esnafla bayramlaşan Ekim, bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bayramların, geçmiş yıllara göre biraz daha farklı geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA