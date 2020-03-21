Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Miraç Kandili mesajı Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekim, mesajında, toplumda mukaddes gün ve gecelerin çok büyük önemi olduğunun altını çizerek, Miraç gecesinin de onlardan biri olduğunu belirtti.

Üç aylarda Regaip Kandili ile başlayan mübarek gecelerin birçok hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran Miraç Kandili ile devam ettiğini aktaran Ekim, yardıma muhtaçlara el uzatma, destek olma ve paylaşımın, bu mübarek aylarda ve gecelerde daha da ayrı bir önem kazandığını vurguladı.

Ekim, bu aylarda akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi, toplum huzurunun ve kaynaşmasının sağlanmasına yönelik adımlar atılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelenek ve göreneklerine bağlı Akçaabat halkı da böylesine günleri çok önemsemekte, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik adına en güzel paylaşımları yaşamaktadır. Mübarek Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine ve Akçaabat halkımıza hayırlara vesile olmasın diliyorum. Bu özel gecede edilecek olan duaların ve yapılacak ibadetlerin Allah katında kabulünü diliyor, tüm hemşehrilerimizin kandilini en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA