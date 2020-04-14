Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Haydar Baş için taziye mesajı Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Ekim, mesajında, Akçaabatlı hemşehrileri Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatından dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi.

Haydar Baş'a Allah'tan rahmet dileyen Ekim, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır temenni etti.

Kaynak: AA