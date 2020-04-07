Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Berat Kandili mesajı Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ekim, mesajında, kandillerin birlik, beraberlik ve kardeşlik için eşsiz bir fırsat olduğuna işaret ederek, Berat Kandili'nin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Ramazan ayına az bir zaman kala Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğu içinde olduğunu belirten Ekim, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan ayı öncesinde mübarek Berat Kandili'ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında vefat haberleri duyuyor, bundan dolayı çok büyük üzüntü yaşıyoruz. Yüce Rabbimizden bu salgının en az hasar ile başta Türkiye'miz olmak üzere tüm dünyanın atlatmasını temenni ediyoruz."

Ekim, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruk noktasına ulaştığı Berat Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: AA