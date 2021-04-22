Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, çocukların hem bayramlarını hem de doğum günlerini kutladı
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Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, çocukların hem bayramlarını hem de doğum günlerini kutladı

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, çocukların hem bayramlarını hem de doğum günlerini kutladı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçedeki 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz yaparak, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını hem de doğum günlerini kutladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçedeki 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz yaparak, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını hem de doğum günlerini kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen programla, ilçede 23 Nisan doğumlu çocukların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ekim tarafından çocuklara doğum günü pastası ve hediyeler getirilerek, doğum günleri ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları kutlandığı ifade edildi.

Ekim'in, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları yalnız bırakmayarak, evlerinde ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ekim'i gören çocukların heyecan yaşadıkları kaydedildi.

Görüşlerine yer verilen Ekim, ilçedeki çocukların sevinçlerine ortak olmak istediklerini ifade ederek, "Malum salgın sürecinde kutlama etkinlikleri yapılamıyor. Çocuklarımız okullarına, arkadaşlarına hasret kaldılar. Uzaktan eğitimle okul hayatlarını sürdürüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ekim, alınan tedbirler nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerinin bu yıl da yapılamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bayramlarını evlerinde aileleriyle kutlamıştır. Gönlümüz, geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızın yanındadır. 23 Nisan doğumlu çocuklarımızın doğum günlerine ortak olmak, bu mutlu günlerinde onlarla beraber olmak için, sosyal belediyecilik kapsamında ilçemizdeki 23 Nisan doğumlu çocuklarımıza doğum günü sürprizi yaptık. Bu kadar özel ve anlamlı bir doğum günü tarihine sahip olan çocuklarımıza doğum günü pastası ve hediyeler getirerek, onların doğum günlerini ve bu vesileyle de tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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