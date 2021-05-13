Akçaabat Belediye Başkanı Ekim bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede ziyaretler gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede ziyaretler gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı.

Ekim, Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, 112 acil istasyonları, itfaiye ve belediye çalışanlarını ziyaret etti.

Huzurevindeki ziyaretinde konuşan Ekim, "Kardeşiniz olarak bayramını kutlamak için bugün sizleri ziyarete geldim. Bizleri evladınız, kardeşleriniz, arkadaşlarınız kabul edin. Hayatın her türlü hali var. Burada yaşayan kimseyi yalnız bırakmadığımızı, yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Huzurlu ve mutlu olalım. Birbirimize dua ederek, güzellikleri yaşayalım ve yaşatalım. Bizlerden bir isteğiniz olursa her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim." diye konuştu.

Ekim, bayramın paylaşmak demek olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle önceki dönemlerde yapılan toplu bayramlaşma törenlerini bu yıl yapamıyoruz. İstedik ki görevleri başındaki çalışanlarla huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek hem bayramlarını kutlayalım hem de onlarla hasbihal edelim. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle bir kez daha gördük ki gönül köprüleri ne kadar sağlamsa birlikteliğimiz o kadar güçlü. Bu birlikteliğin daim olmasını diliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, koronavirüs salgınından kurtularak, daha güzel daha coşkulu bayramlara hep birlikte kavuşmak dileğiyle herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan