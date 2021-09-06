Akçaabat'a yapılması planlanan Hıdırnebi Göleti'nin ihalesi gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akçaabat'a yapılması planlanan Hıdırnebi Göleti'nin ihalesi gerçekleştirildi

Akçaabat'a yapılması planlanan Hıdırnebi Göleti'nin ihalesi gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'na yapılması planlanan göletin ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası'na yapılması planlanan göletin ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon ili içerisinde doğa turizmi açısından Uzungöl'den sonra en çok ziyaretçi sayısına ulaşan Hıdırnebi Yaylası'na yapılacak olan Hıdırnebi Göleti'nin yapımının ihale edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde "Akçaabat Hıdırnebi Yaylası Göleti'nin" yapımı projesinin vaatleri arasında olduğunu ifade ederek, göletin Trabzon Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edildiğini kaydetti.

Ekim, Hıdırnebi Yaylası'na yapılacak olan gölet ve çevresindeki projelerin hayata geçmesi ile Akçaabat'ın turizmin merkezi olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kültür, sanat ve turizm şehri Akçaabat'ımızda her alanda olduğu gibi turizm alanında da vizyon projelerimizi hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda yapımına başlayacak olan gölet inşaatı tamamlandığında Hıdırnebi Yayla'mız turizmin göz bebeği haline gelecek ve şehrimizi dünyaya tanıtacak. Yapılacak olan göletin çevresinde, Hıdırnebi Yaylası'nda yine turizme yönelik projelerimizi hazırladık. Proje kapsamında, Hıdırnebi Yaylası'nın mevcut tesislerine ek olarak harita ve planlaması yapılarak yeni turizm alanları belirlenerek bu alanlara konaklama yerleri, sosyal ve kültürel yapılar, yeme içme tesisleri, eğlence ve spor alanları tasarlandı."

Ziyaret Kayası civarında ve Çatalkaya bölgelerinde de seyir terasları, asma köprüler, obalar arası yaya ve atlı yürüyüş yolları ile piknik alanlarının yapılabileceğini ifade eden Ekim, "Bunlarla birlikte Hıdırnebi Yaylası birçok aktivitelerin yapılabileceği bir yer haline gelecektir. Bu projeyi şehrimize kazandırması adına çaba harcayan milletvekillerimize, Trabzon Valimize, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bürokratlarımıza, AK Parti Trabzon İl Başkanımıza, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanımıza, emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Yaşar Güler Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Diego Ali Öztürk Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Akçaabat'a yapılması planlanan Hıdırnebi Göleti'nin ihalesi gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:17:22. #1.16#

title