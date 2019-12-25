Akbük'te Yıkımlar Yeniden Başladı

25.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:29

Menteşe Belediye ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmalarında, 4 kaçak yapının yıkım işlemleri tamamlandı. 3 yapı ile ilgili mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındığı bölgede, orman arazisi içerisinde yer alan 1 adet yapının mahkeme süreci devam ediyor. 2 kaçak yapı ise mülkiyet sahipleri tarafından yıkıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Akbük Koyu'ndaki kaçak yapı yıkımları hakkında yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda tespit ettiğimiz kaçak yapılarla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz ay, tüm idari ve cezai işlemleri yapılan 15 adet kaçak yapının yıkımlarını gerçekleştirmiştik.Bugün de 10 adet imara aykırı kaçak yapıların yıkımlarına başladık. Kaçak yapılardan 4 tanesini ekiplerimiz yıktı. 2 vatandaşımız kaçak yapılarını kendileri yıktı. 2 yapı ile ilgili mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındı. Orman Arazisi içerisinde yer alan 1 adet yapının mahkeme süreci ise devam ediyor. Menteşemizin doğal ve tarihi dokusunu, kent estetiğini imar kirliliği yaratarak bozacak kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapıyla mücadelemiz devam edecek. İlçemizin güzelliklerini ve yaşam kalitesini koruyarak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak bizim için çok önemli." dedi.

Dün sabah saatlerinde sahile yakın alanda Bungalovlar için zemine dökülen beton blokların iş makineleri tarafından kaldırılmasıyla başlayan yıkım çalışmaları bugünde devam etti. Kaçak yapıyla mücadele kapsamında, idari yargı süreçleri tamamlanmış kaçak yapıların yıkımlarını mülkiyet sahiplerinin kendi imkanlarıyla yıkmasına da izin veriliyor.

Kaynak: Bültenler