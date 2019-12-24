Akbük'te yıkımlar yeniden başladı
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Akbük'te yıkımlar yeniden başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen ve imar barışının dışında kalan yapıların yıkımı ile ilgili çalışmalar sürüyor.

24.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:29
Akbük'te yıkımlar yeniden başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen ve imar barışının dışında kalan yapıların yıkımı ile ilgili çalışmalar sürüyor.


Yıkımlar kapsamında daha önce ilk etap yıkımları gerçekleştirilen 'nin sahilindeki imara aykırı binaların ardından bu defa bölgede bulunan Bungalov yapı için zeminine dökülen beton bloklar iş makineleri tarafından kaldırılıyor.


Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleri tarafından yıkım kararı alınan 10 proje için ekipler sabah saatlerinde bölgeye giderken, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yakım kararı alınan projeden 5'i yıkılıyor. 3 proje sahibi yıkımı kendilerinin yapacağını belirtti. 2 proje sahibi ise yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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