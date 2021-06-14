AKBÜK KOYU'NDAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILDI
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AKBÜK KOYU'NDAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda imara aykırı bölümleri tespit edilen 19 konuttan 2'si belediye ekiplerince, 10'u ise mülk sahiplerince yıkıldı.

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda imara aykırı bölümleri tespit edilen 19 konuttan 2'si belediye ekiplerince, 10'u ise mülk sahiplerince yıkıldı. 7 konut sahibinin başvurusu sonrası ise, bu yapılarda yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Muğla'ya gelerek, incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı. Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda ise imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen 19 projenin yıkım işlemine bugün başlandı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde öğle saatlerinde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirmek için kaçak yapıların bulunduğu alana geldi. Bölgede yıkım kararı verilen 19 yapıdan 7'si yürütmeyi durdurma kararı aldı. Diğer konutlardan 2'sini Menteşe Belediyesi ekipleri, 10'unu ise mülk sahiplerince yıkımı tamamlandı.

AKBÜK KOYU'NDAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILDI
AKBÜK KOYU'NDAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILDI
AKBÜK KOYU'NDAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILDI
AKBÜK KOYU'NDAKİ KAÇAK YAPILAR YIKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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