Akbük Koyu'nda yıkımlar sürüyor (2)

CENNET KOYDA 22 YAPININ YIKIMI TAMAMLANDIMenteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen ve aralarında pansiyon, restoran ile konutların da bulunduğu 33 yapıdan 22'sinin yıkımı tamamlanırken, 11 mülk sahibi de yürütmeyi durdurma kararı aldı.