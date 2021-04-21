Akbük Koyu'nda yıkımlar sürüyor (2)
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Akbük Koyu'nda yıkımlar sürüyor (2)

Akbük Koyu'nda yıkımlar sürüyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

CENNET KOYDA 22 YAPININ YIKIMI TAMAMLANDIMenteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen ve aralarında pansiyon, restoran ile konutların da bulunduğu 33 yapıdan 22'sinin yıkımı tamamlanırken, 11 mülk sahibi de yürütmeyi durdurma kararı aldı.

CENNET KOYDA 22 YAPININ YIKIMI TAMAMLANDI

Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen ve aralarında pansiyon, restoran ile konutların da bulunduğu 33 yapıdan 22'sinin yıkımı tamamlanırken, 11 mülk sahibi de yürütmeyi durdurma kararı aldı. 

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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