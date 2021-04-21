AKBB'den Cemil Meriç Kütüphanesi'ne ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AKBB'den Cemil Meriç Kütüphanesi'ne ödül

AKBB'den Cemil Meriç Kütüphanesi'ne ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda, Kepez Belediyesi'nin trafo binasını restore ederek kütüphaneye çevirdiği 'Cemil Meriç Kütüphanesi Projesi', Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda, Kepez Belediyesi'nin trafo binasını restore ederek kütüphaneye çevirdiği 'Cemil Meriç Kütüphanesi Projesi', Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Antalya Dokuma İplik Fabrikası'nı halkın kullanımına kazandıran Kepez Belediyesi, bir zamanlar fabrikaya enerji sağlayan trafo binasını restore ederek, müze kütüphaneye çevirdiği 'Cemil Meriç Kütüphanesi' projesi ödül aldı. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışmasıyla, 'Süreklilik Ödülü'ne layık görülen Cemil Meriç Kütüphanesi, bir ödülün daha sahibi oldu. Akdeniz Belediyeler Birliği(AKBB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda, Kepez Belediyesi'nin trafo binasını restore ederek kütüphaneye çevirdiği 'Cemil Meriç Kütüphanesi Projesi', Üst Yapı Çalışmaları kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre düzenlenen ödül töreninde, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 'Üst Yapı Çalışmaları' kategorisindeki birincilik ödülünü, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in elinden aldı. Kepez Belediyesi'nin açılışını 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapmayı planladığı kütüphane, 200 bin kitap kapasitesiyle Antalya'nın en zengin kütüphanesi olacak. Türkiye'nin dört bir yanından 65 binden fazla kitabın bağışlanmasıyla da en büyük bağış kampanyası yapılan kütüphane oldu. Cemil Meriç Kütüphanesi, 7 gün 24 saat kitap severlere hizmet verecek. - ANTALYA

AKBB'den Cemil Meriç Kütüphanesi'ne ödül
AKBB'den Cemil Meriç Kütüphanesi'ne ödül
AKBB'den Cemil Meriç Kütüphanesi'ne ödül
AKBB'den Cemil Meriç Kütüphanesi'ne ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi
Fenomen Ares'i öldüren baba ve oğlu için müebbet hapis istendi
Eve girince dünyaları başına yıkılan genç kızların feryatları yürek dağladı: Uyan kardeşim uyan
Eve girince dünyaları başına yıkılan genç kızların feryatları yürek dağladı: Uyan kardeşim uyan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AKBB'den Cemil Meriç Kütüphanesi'ne ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 14:57:27. #1.15#

title