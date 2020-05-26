Akbatı ve Akasya'ya NASA kliması
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Akbatı ve Akasya'ya NASA kliması

Akiş GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, 1 Haziran'da açılacak Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri için "Sıfır risk" prensibi ile hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Bu kapsamda NASA'nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için...

26.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:44

Akiş GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, 1 Haziran'da açılacak Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri için "Sıfır risk" prensibi ile hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Bu kapsamda NASA'nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı teknolojinin benzerinin bina havalandırmalarında da kullanılması için geliştirilmiş cihazları ABD'den getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Akiş GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Akiş GYO çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının görülmesinden sonra hizmete ara veren Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri, 1 Haziran tarihinden itibaren kapılarını tekrar açıyor.

"Sıfır risk" prensibi ile her iki AVM'de "yeni normale" göre hizmet alanlarının alt yapısı yenilenirken, bu kapsamda ileri teknoloji ürünleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akiş GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, 1 Haziran için her türlü ihtimali düşünerek, ileri teknolojik ürünleri kullanarak ve "Sıfır risk" prensibi ile hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Durusoy, şunları kaydetti:

"İlk biz kapattık, en son biz açıyoruz. Geçen süre içinde yeni normale dönüş için 'sıfır risk' prensibi doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızın sağlığını ön planda tutarak, dünya genelinde hayata geçirilen birçok modeli de inceledik. Hatta bu kapsamda NASA'nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı teknolojinin benzerinin bina havalandırmalarında da kullanılması için geliştirilmiş cihazları ABD'den getiriyoruz. Ağustos ayı itibariyle çalışmayı tamamlamayı planlıyoruz. İki alışveriş merkezimizde halkımızın hizmetine sunacağız. Bu cihaz sayesinde hem Akasya'da hem Akbatı'da, ortak alanlarda kendimizi bakteri ve virüslere karşı yüzde 99,9 korumuş olacağız. Ayrıca alışveriş merkezlerimizin mobil uygulamaları için yeni bir içerik geliştirdik. Misafirlerimiz bu mobil aplikasyon üzerinden her an hava kalitesini güncel olarak takip edebilecek. Aldığımız önlemlerde kullandığımız ileri teknoloji ürünler ve uygulamalarla 1 Haziran'da açılışa hazırız."

"Her 10 metrekareye 1 kişi" kuralı

Verilen bilgiye göre, Akasya ve Akbatı'da havalandırma sistemleri yüzde 100 taze hava ile besleyecek iklimlendirme sistemleri kullanılacak.

Hava kanalları da dahil olmak üzere ULV cihazlarıyla kapsamlı dezenfeksiyon işlemleri yapılırken, ayrıca şu önemler alınacak:

"Havalandırma santrallerinde ve asansör içlerinde UV kullanılarak bakteri ve virüslere karşı önlem alınacak. Yürüyen merdivenlerin el bantları için UV ışıkları ile sterilize eden cihazlar kullanılacak, ayrıca misafirlerin üç basamak mesafe kuralına uymaları istenecek. Misafirler, Akasya ve Akbatı AVM'lerin kendi mobil aplikasyonları üzerinden her an hava kalitesini güncel olarak takip edebilecek. "Her 10 metrekareye 1 kişi" kuralına göre ziyaretçi alınacak. Alışveriş merkezleri içerisindeki ziyaretçi yoğunluğu dijital sayım cihazları ile takip edilerek girişler kontrollü olarak sağlanacak. AVM içindeki kişi sayısı giriş kapılarında bulunan ekranlar aracılığıyla misafirler tarafından anlık olarak takip edilebilecek. Girişlerde; ziyaretçilerin ateş ölçümü termal kameralar ile temassız olarak yapılacak ve misafirler AVM içlerine sadece maske takmak suretiyle kabul edilecek. Asansörlerde temassız kullanım için kat yönlendirmeleri ayak pedalları ile yapılacak ve ayrıca sadece engelli, hamile, pusetli ve yaşlı misafirler tarafından en fazla iki kişinin kullanacağı şekilde hizmete sunulacak."

Sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda; rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılmasının yanı sıra devamlı kontrol edilmesi için "Özel Hijyen Ekipleri" oluşturulurken, sıfır risk politikası ve toplum sağlığına verilen öncelik kapsamında özel olarak görevlendirilen bu ekipler tüm ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünden sorumlu olacak.

Tuvaletlerin içinde de sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulanacak. Yan yana olan kabinler, pisuarlar ve lavabolar aralıklı olarak kullanılacak. Tuvaletlerde gerekli sayım alt yapısı oluşturularak anlık kullanım sayısı takibi yapılacak ve her 10 metrekareye 1 kişi kuralının uygulanması sağlanacak. Tuvaletlerin girişlerinde bulunan dijital ekranlar doluluk oranlarına göre gerekli yönlendirmeleri sağlayacak.

Akbatı ve Akasya'ya NASA kliması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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