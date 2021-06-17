Akbatı'dan Babalar Günü'ne özel kampanya
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Akbatı'dan Babalar Günü'ne özel kampanya

Akbatı'dan Babalar Günü'ne özel kampanya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akbatı, Babalar Günü'ne özel indirim kampanyası ile birçok hediye alternatifi sunduğu bir kampanya başlattığını duyurdu.

Akbatı, Babalar Günü'ne özel indirim kampanyası ile birçok hediye alternatifi sunduğu bir kampanya başlattığını duyurdu.

Akbatı, Babalar Günü'nde babalarını sevindirmek isteyen tüm misafirlerine özel hediye seçenekleriyle indirimleri bir araya getirdiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "'Bizden Size Sizden Sevdiklerinize' kampanyası kapsamında, bu özel günde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için birbirinden şık hediye seçeneklerini bir araya getirdik. 19 Haziran 2021 Cumartesi günü Akbatı mağazalarından tek seferde yapılacak 250TL ve üzeri alışverişlerde 50TL yüklü Param Akbatı Kart hediye ediliyor. Kampanyaya, mobil uygulaması üzerindeki, 'Fiş Yükle' bölümünden katılım sağlanabilir. Tüm bunlara ek olarak markaların Akbatı mağazalarına özel indirimleri ve fırsatları da Akbatı mobil uygulaması kullanıcıları için hafta boyunca devam edecek" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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