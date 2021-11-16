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Akbatı'da organik pazar kuruldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akbatı'da organik pazar kuruldu

Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla Akbatı, Nisa Organik iş birliği ile kasım ayı boyunca her cumartesi AVM'nin zemin katında Feriköy Organik Pazarı'nın kurulacağını duyurdu.

Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla Akbatı, Nisa Organik iş birliği ile kasım ayı boyunca her cumartesi AVM'nin zemin katında Feriköy Organik Pazarı'nın kurulacağını duyurdu. Mevsiminde katkısız üretilen sebze ve meyvelerin olacağı pazarda ürünlerin sertifikalı olduğu bildirildi.

Kasım ayı boyunca her cumartesi günü alışveriş merkezinin zemin katında saat 10.00-20.00 arasında açık olacak olan pazarda, üreticilerin elinden katkısız, organik, sertifikalı ürünlere ulaşmak mümkün olacak. Organik pazarla, temiz ve sağlıklı sofralara erişim hedefleniyor.


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