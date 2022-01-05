Akbaşoğlu: "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük bazı düzenlemelerin kanuni olarak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesini sağlamış...
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)