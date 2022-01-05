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Akbaşoğlu: "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük bazı düzenlemelerin kanuni olarak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesini sağlamış...

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Akbaşoğlu: Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük bazı düzenlemelerin kanuni olarak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesini sağlamış...

Akbaşoğlu: Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük bazı düzenlemelerin kanuni olarak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesini sağlamış...

Akbaşoğlu: Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük bazı düzenlemelerin kanuni olarak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesini sağlamış...

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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