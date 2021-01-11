Akbaşoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı", Sancar'ın "iktidar sanık olacak" ifadelerine tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın "6-8 Ekim yargılamaları çökecek, iktidar dahil bu girişimin içinde bulunanlar sanık olacak, yargılanacak" açıklamalarına tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, yasama, yürütme ve yargı erklerinin meşruiyetini milli iradeden, anayasadan ve ilgili mevzuattan aldığını belirtti.

Hukukta bir kimsenin fiil ehliyetinin var olup olmadığı ile ilgili olarak akıl sağlığı yerinde mi, ayırt etme gücü temyiz kabiliyeti yerinde mi, içinde bulunduğu gerçekliğin farkında mı diye bakıldığını dile getiren Akbaşoğlu, "Gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' gerekse Sayın Sancar'ın 'Demirtaş'ın davasında AK Parti yargılanacak' sözünü incelediğimizde her iki siyasetçinin de gerçeklikten kopuk bir şekilde zihin dünyalarının parçalanmış ve bölünmüş olduğu kendi ikrarları ile ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple her iki siyasetçinin de gerçeklikten kopuk değerlendirmeleri münasebetiyle siyasi ehliyetlerinin olmadığı görülmektedir. Bu nedenle iki siyasetçinin de siyasi hacir altına alınmaları gerektiği net bir şekilde ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz