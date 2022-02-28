Akbaşoğlu'ndan 28 Şubat değerlendirmesi... Akbaşoğlu: "28 Şubat post modern darbesi ile FETÖ'nün önü açıldı"

ANKARA AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Gerçekten yüz milyarlarca dolar ekonomik zarara neden olundu. FETÖ'nün önü açıldı. Millet iradesi rafa kaldırıldı. Vesayet odakları kendileri her şeyi dizayn etti" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Akbaşoğlu, uluslararası post modern darbeyle milletin inancına, örfüne, adetine savaş açıldığını iddia ederek, "Kur'an kursları kapatıldı, başörtüsü zulmü, katsayı zulmü icra edildi. İmam hatiplerin önü kesildi, kesintisiz eğitimle ortaöğretimleri kapatıldı ve imam hatipleri kapatmak uğruna mesleki ve teknik liselerimizin önü kesildi. Türkiye'nin geleceği çalındı. Büyük ekonomik darbe vuruldu. Gerçekten yüz milyarlarca dolar ekonomik zarara neden olundu. FETÖ'nün önü açıldı. Millet iradesi rafa kaldırıldı. Vesayet odakları kendileri her şeyi dizayn etti" diye konuştu.

Akbaşoğlu şunları kaydetti:

"İşte bu konuda böyle bir süreçten sonra Allah'a çok şükür AK Parti dönemi ile Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarının hükmü sona erdirildi. Millet iradesi damgasını vurdu. İnanç ve fikir özgürlüğünün önü açıldı. Büyük kazanımlar elhamdülillah milletimiz ile buluşturuldu. Şimdi 28 şubat ittifakçıları bir araya gelmişler bütün bu olayları yaşadığımız parlamenter sisteme geri dönelim şeklinde bir deklarasyon yayınlayacaklar. Gerçekten içler acısı bir durum. 28 Şubat'ın vesayetçi zihniyetini geri çağırıyorlar. Bu durum milletimizin hakikatten vicdanıyla aklıyla fikriyle ancak dalga geçmektir. Bu manada parlamenter sisteme geri dönüş çağrısı, 28 Şubat vesayetçilerinin geri çağrılmasından başka bir şey değildir. Buna milletimiz asla ve kata geçit vermeyecektir."