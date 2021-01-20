Akbaşoğlu: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. (1)

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirterek, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem