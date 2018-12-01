Akbaşoğlu: "Bu Maçı Biz 15-0 Kazanacağız İnşallah"

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "15-0'lık neticeyle hem Çankırı'mızın hem Türkiye'mizin yüzü gülecek" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları İl Danışma Toplantısı 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Yerel anlamda şampiyonlukla vazifemiz tamamlanıyor mu, hayır. 2. olarak bir misyonumuz ve vizyonumuz daha var. 81 ilden sorumlu olarak bütün Türkiye'nin 81 milyon insanıyla birlikte daha müreffeh, daha özgür, daha güzel bir Türkiye'de yaşanmasını yaşatmak için Allah'ın izniyle hep beraber Türkiye'de AK Parti iktidarının devamı noktasında sorumluluklarımızın bilincinde olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır mıyız? Allah'ın izniyle bu maçı biz 15-0 kazanacağız inşallah." Dedi.

Akbaşoğlu, "Gençler sizin heyecanınız tecrübeyle dinamizmin birleşmesi Fatih ile Akşemsettin'in kol kola girmesi en güzel neticeleri ortaya koyacak ve 15-0'lık neticeyle hem Çankırı'mızın hem Türkiye'mizin yüzü gülecek. Allah'ın izniyle insanlığa adil ve merhametli yeni bir dünya düzenini sizler kazandıracaksınız. Bu dava sizlerin omuzlarında yükselecek. Dolayısıyla dün nasıl Recep Tayyip Erdoğan bu hareketin içerisinden fışkırarak hakikaten milli, yerli ve evrensel anlamda mesaj veren, bu milletin gözbebeği bir devlet adamı, bir lider, istiklal mücadelesinin kahramanı, 15 Temmuz gecesi şehadet şerbetini içmeye aday bir lider olarak Allah'ın izniyle 15 Temmuz insanlık tarihinde yeni bir dönüm noktası olarak bir çağın açılıp bir çağın kapanması anlamında batılın imhası hakkın ihyası anlamında mutlaka hak galip gelecek" ifadelerini kullandı.

"Çankırı, 2. istiklal mücadelesinin de bir karargahıdır"

Akbaşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hep beraber 81 milyon insanlarımızla toplumun bütün kesimiyle kucaklaşmak suretiyle devlet millet kaynaşmasını tam manasıyla ortaya koymak suretiyle nasıl ki 1. istiklal mücadelesinde biz İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara hattını büyük bir zafere imza atmışlarsa 15 Temmuz'da da tekerrür eden bu tarihin hakikaten bir iz düşümü sonucunda Başbakanımızın da Cumhurbaşkanımızın haydi meydanlara sözüyle beraber Ilgaz, Çankırı Ankara hattından uluslararası Siyonist ve emperyalist darbe girişiminin püskürtüldüğünü tüm dünyaya duyurmuştur. Bu manada Çankırı, 2. istiklal mücadelesinin de bir karargahıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin tadı, tuzu, mayasıdır."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Gençlik Kolları Başkanı Nizamettin Ünal, Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım ve partililer katıldı. - ÇANKIRI