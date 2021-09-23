Son dakika... Akbaşoğlu: 'CHP, son günlerde HDP üzerinden HDP seçmenine selam göndermeye çalışıyor' - Haberler
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Son dakika... Akbaşoğlu: "CHP, son günlerde HDP üzerinden HDP seçmenine selam göndermeye çalışıyor"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması Tbmm - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

Son dakika... Akbaşoğlu: CHP, son günlerde HDP üzerinden HDP seçmenine selam göndermeye çalışıyor

Son dakika... Akbaşoğlu: CHP, son günlerde HDP üzerinden HDP seçmenine selam göndermeye çalışıyor

Son dakika... Akbaşoğlu: CHP, son günlerde HDP üzerinden HDP seçmenine selam göndermeye çalışıyor

Son dakika... Akbaşoğlu: CHP, son günlerde HDP üzerinden HDP seçmenine selam göndermeye çalışıyor

Son dakika... Akbaşoğlu:
AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Akbaşoğlu: 'CHP, son günlerde HDP üzerinden HDP seçmenine selam göndermeye çalışıyor' - Haberler
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