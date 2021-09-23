Son dakika... Akbaşoğlu: "CHP, son günlerde HDP üzerinden HDP seçmenine selam göndermeye çalışıyor"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması Tbmm - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)