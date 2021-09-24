Akbaşoğlu: 'Aziz ve asil milletimiz, ayıplı siyasetçilerin ve partilerin pabucunu dama atmıştır' - Haberler
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Akbaşoğlu: "Aziz ve asil milletimiz, ayıplı siyasetçilerin ve partilerin pabucunu dama atmıştır"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. (2)

"84 milyon insanımızın tamamını kucaklayan, birlik ve beraberlik içerisinde, güçlü ve büyük Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir küresel düzeni bütün insanlık için hediye etme ufkunu, idealini, hedefini ortaya koyan bir yaklaşım içerisinde, kararlılıkla milletimiz için çalışıyoruz. Bütün insanlık için çalışıyoruz"

"Bugüne kadar aziz ve asil milletimiz, ayıplı siyasetçilerin ve partilerin pabucunu dama atmıştır ve dama atmaya da kararlıdır"

Akbaşoğlu: Aziz ve asil milletimiz, ayıplı siyasetçilerin ve partilerin pabucunu dama atmıştır

Akbaşoğlu: Aziz ve asil milletimiz, ayıplı siyasetçilerin ve partilerin pabucunu dama atmıştır

Akbaşoğlu: Aziz ve asil milletimiz, ayıplı siyasetçilerin ve partilerin pabucunu dama atmıştır

Akbaşoğlu:
AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Akbaşoğlu: 'Aziz ve asil milletimiz, ayıplı siyasetçilerin ve partilerin pabucunu dama atmıştır' - Haberler
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