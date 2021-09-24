Akbaşoğlu: "Aziz ve asil milletimiz, ayıplı siyasetçilerin ve partilerin pabucunu dama atmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. (2)

"84 milyon insanımızın tamamını kucaklayan, birlik ve beraberlik içerisinde, güçlü ve büyük Türkiye'nin öncülüğünde adil ve merhametli yeni bir küresel düzeni bütün insanlık için hediye etme ufkunu, idealini, hedefini ortaya koyan bir yaklaşım içerisinde, kararlılıkla milletimiz için çalışıyoruz. Bütün insanlık için çalışıyoruz"

"Bugüne kadar aziz ve asil milletimiz, ayıplı siyasetçilerin ve partilerin pabucunu dama atmıştır ve dama atmaya da kararlıdır"