Akbaşlarla karşılaşan köstebeğin zarar görmemesi için böyle çabaladı
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Akbaşlarla karşılaşan köstebeğin zarar görmemesi için böyle çabaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Akbaşlarla karşılaşan köstebeğin zarar görmemesi için böyle çabaladı Toprağın altından çıkan köstebek, bir anda akbaşlarla karşılaştı Eskişehir'de Akbaş cinsi köpekleriyle gece yürüyüşü yapan Serkan Berber, köpeklerin yolda gördükleri bir köstebeğe saldırmasını engellediği anları cep...

Akbaşlarla karşılaşan köstebeğin zarar görmemesi için böyle çabaladı

Toprağın altından çıkan köstebek, bir anda akbaşlarla karşılaştı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Akbaş cinsi köpekleriyle gece yürüyüşü yapan Serkan Berber, köpeklerin yolda gördükleri bir köstebeğe saldırmasını engellediği anları cep telefonuyla kaydetti.

Eskişehir'in Karagözler Mahallesi'nde yaşayan öğretim üyesi Serkan Berber, dünyaca ün yapmış koruma köpeği ırklarından akbaşları besliyor. Yetiştirdiği köpeklerle doğa yürüyüşü, bisiklet turu ve çeşitli etkinlikler yapan Berber, hem arkadaşlarıyla beraber spor yapıyor hem de köpeklerin doğal ortamın tadını çıkarmasını sağlıyor. Eskişehir'in köpeği olarak bilinen Akbaşlar görenleri adeta kendilerine hayran bırakıyor.

Köpekleriyle mahallenin kırsal bölgelerinde yürüyüş yaptığı esnada bir hareketlilik olduğunu fark eden Berber, akbaşların bir köstebeğin etrafını sardığını gördü. Köpeklerin gördükleri hayvan karşısında heyecanlanarak köstebeği koklamaya başladığını kaydeden Serkan Berber, köstebeğe zarar gelmemesi için çabalamaya başladı. Akbaşları uzaklaştırmaya çalışan öğretim görevlisi, yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten Berber, köstebeğin yara almadan toprağın altına girerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Akbaşlarla karşılaşan köstebeğin zarar görmemesi için böyle çabaladı
Akbaşlarla karşılaşan köstebeğin zarar görmemesi için böyle çabaladı
Akbaşlarla karşılaşan köstebeğin zarar görmemesi için böyle çabaladı
Akbaşlarla karşılaşan köstebeğin zarar görmemesi için böyle çabaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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