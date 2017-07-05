Akbank, Yurt Dışı Borçlanma İşlemlerinde En Başarılı Banka Oldu

Akbank, 2016'daki sendikasyon ve seküritizasyon işlemleriyle, dış borçlanma alanındaki en seçkin uluslararası finans yayınlarından biri olan EMEA Finance'in 2016 Yılı Başarı Ödülleri'nde 4 birincilik kazanarak yurt dışı borçlanma işlemlerinde en başarılı banka seçildi.



Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, EMEA Finance'in düzenlediği "2016 Yılı Başarı Ödülleri" açıklandı. Yurt dışı borçlanma alanında en başarılı şirketlerin ve finansal kurumların belirlendiği ödül töreni, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Londra'da gerçekleşti.



Akbank, 2016'da imzaladığı 1,2 milyar dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisi ve gerçekleştirdiği 1,6 milyar dolar eş değerindeki seküritizasyon ihracı ile "Yurt Dışı Borçlanmada En Başarılı Finansal Kurum", "Orta ve Doğu Avrupa Bölgesinin En Başarılı Sendikasyon İşlemi", "EMEA Bölgesinin En Başarılı Seküritizasyon İşlemini Düzenleyen Bankası" ve "EMEA Bölgesinin En Başarılı Seküritizasyon İşlemi" ödüllerinin sahibi oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Hazineden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota, 2016'dan bu yana farklı borçlanma işlemleriyle Türkiye'ye 8,3 milyar doların üstünde yurt dışı finansman sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"2016 yılı, ülkemizde beklenmedik gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu. Bu zorlu dönemde dahi gerçekleştirdiğimiz yurt dışı borçlanma işlemlerimiz yabancı yatırımcılardan büyük ilgi gördü. EMEA Finance'ten kazandığımız ödüller, yurt dışı borçlanma stratejilerimizin başarılarının bir göstergesi oldu. Bu seçkin ödülleri ülkemize ve bankamıza kazandırdığımız için gurur duyuyoruz."