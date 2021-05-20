Akbank ve Teknosa'dan mobil bankacılıkta iş birliği
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Akbank ve Teknosa'dan mobil bankacılıkta iş birliği

Akbank ve Teknosa'dan mobil bankacılıkta iş birliği
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Akbank müşterileri, Akbank Mobil'den ulaşacakları çevrim içi Teknosa mağazasından yaptıkları alışverişlerde kredi ya da havale ile ödeme yapabilecekler.

Akbank müşterileri, Akbank Mobil'den ulaşacakları çevrim içi Teknosa mağazasından yaptıkları alışverişlerde kredi ya da havale ile ödeme yapabilecekler.

Akbank açıklamasına göre, Akbank Mobil, kullanıcılarına mobil uygulama içerisinde sunduğu alışveriş deneyimiyle de fark oluşturmaya devam ediyor. Bu kampsamda Teknosa, Akbank Mobil'de yerini aldı. Akbank müşterileri, Akbank Mobil'den ulaşacakları online Teknosa mağazasından yaptıkları alışverişlerde kredi ya da havale ile ödeme yapabilecekler.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, bugüne kadar birçok sektörden lider şirketlerle iş birliğine imza atarak müşterilerine yeni hizmet modelleri sunduklarını ifade ederek, "Müşterilerimizin finansal ihtiyaçları ve alışveriş deneyimlerini her geçen gün iyileştiriyoruz. Artık müşterilerimiz Akbank Mobil'deki Teknosa online mağazasından beğendikleri teknoloji ürünlerini seçip ister kredi ister havale ile alışverişlerini yapabilecekler." açıklamasında bulundu.

"Akbank Mobil'deki alışveriş mağazalarını çeşitlendiriyoruz"

Yüce, Akbank'ın uzun zamandır bu konuda projeler geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte tüketicilerin pek çok alanda olduğu gibi finans alanında da dijital çözümlere yönelme eğilimi hızlı bir şekilde arttı. Özellikle mobil bankacılık kullanımında büyük ivmelenme gözlemledik. Akbank olarak her dört ihtiyaç kredisinin üçünü dijital kanallarımız üzerinden kullandırıyoruz. Artık müşterilerimiz bizlerden, bankacılık ve bankacılık dışı farklı platformlar ve servisler arasında geçişkenlik sağlayan yenilikçi, hayatı kolaylaştıran servisler talep ediyor. Bu nedenle günümüz dünyasında bankaların bankacılık dışı sektörlerle yapacağı iş birlikleri büyük önem taşıyor. Biz de Akbank Mobil'de yer alan mağazaları çeşitlendirip müşterilerimizin alışverişlerinde akışkan bir deneyim sunmayı çok önemsiyoruz. Teknosa iş birliğimiz ile birlikte Teknosa'nın bize özel hazırladığı online mağazasına artık Akbank Mobil'den erişim sağlanabiliyor. Müşterilerimize Akbank Mobil'den sunduğumuz pazar yerleri ile alışverişlerinde farklı ödeme çözümleri ile uçtan uca destek verebiliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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