Akbank ve n11'den KOBİ'lere e-ticaret desteği

Akbank, n11 ile KOBİ'lerin e-ticarete geçişini ve e-ticaret hacmini artırmasını desteklemek amacıyla iş birliğine imza attı.

Akbank, n11 ile KOBİ'lerin e-ticarete geçişini ve e-ticaret hacmini artırmasını desteklemek amacıyla iş birliğine imza attı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliğiyle Akbank müşterisi ve n11 iş ortağı olan işletmeleri bankacılık ürün ve hizmetlerinde birçok avantaj bekliyor.

Akbank, KOBİ müşterilerini desteklemeyi pazaryerlerinde de sürdürüyor. Bankanın, Türkiye'nin alışveriş platformu n11 ile yaptığı iş birliği kapsamında Akbanklı n11 iş ortakları, n11 ödemelerini Akbank'tan alacak KOBİ'ler ve yeni Akbanklı olacak KOBİ'ler avantajlı ürün ve fiyat uygulamalarını deneyimleyecek.

Akbanklı n11 iş ortakları, 5 milyon lira ve 60 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi taleplerini aylık yüzde 1,43'ten başlayan faiz oranları ile karşılayabilecek. Ayrıca 30 Eylül'e kadar ilk kez Axess Business ve Wings Business sahibi olan n11 iş ortakları, her ay toplamda 5 bin lira alışverişlerinde 100 lira, 10 ay boyunca toplamda bin liraya varan chip-para, ilk kez Akbank üye işyeri olacak n11 iş ortakları ise 3 ay süre ile tüm kartlara yüzde 1,19 komisyon, POS hizmet ücretlerine de yüzde 50 indirim avantajından faydalanabilecek.

n11 hakediş ödemelerini Akbank üzerinden alan iş ortakları; bir yıl boyunca Akbank Internet ve Akbank Mobil'den 100 havale, 100 EFT, şubelerden ise 2 adet 25 yapraklı çek karnesi (vergi hariç) ve 50 adet çek tahsilatını ücretsiz gerçekleştirebilecek. Bunlara ilave olarak maaş ödemelerini Akbank üzerinden yapan n11 iş ortakları ve çalışanları 1 yıl boyunca Akbank'ın sunduğu birçok avantajdan da faydalanabilecek.

n11, mağazasına banka hesap bilgisi olarak Akbank'ı tanımlayan ve en az 1 ödemesini, bu hesap üzerinden alan iş ortaklarına n11'de ürünlerini ön plana çıkarmak için kullanabilecekleri 250 lira reklam puanı hediye edecek. Ayrıca yine aynı şartı karşılayan, yani banka hesap bilgisi olarak Akbank'ı tanımlayan ve en az 1 ödemesini, tanımladığı Akbank hesabı üzerinden alan mağazalar, ilk n11faturam kontörü satın alımlarında 150 e-fatura kontörü kazanacak.

-"Pek çok ürün ve hizmetimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, dijitalleşmenin etkisiyle e-ticaret hacminin her yıl katlanarak büyüdüğünü belirtti.

Firmaların ticaret hayatlarındaki en büyük zorluklardan bir tanesinin de ürünlerini müşterilerine ulaştırabilmek olduğunu ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Geleneksel pazarlama yöntemlerine göre dijital kanallar çok daha verimli ve daha az maliyetli. Bu yolla ticaret yapan KOBİ'lerin satışlarının arttığı bir gerçek. E-ticaret ile firmalar artık ürünlerini kendi lokasyonları dışındaki birçok kişiye ulaştırabiliyor. Akbank olarak biz de KOBİ'lerin e-ticarete geçişini ve e-ticaret hacmini artırmasını desteklemek amacıyla n11 ile işbirliği yaptık. n11'de satış yapan ve alacakları ödemeleri bankamız hesaplarına taşıyan işletmelere birçok avantaj sunuyoruz. Bir yıl süreli havale, EFT ücretsizliklerinden, avantajlı kredi ürünlerine kadar pek çok ürün ve hizmetimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

n11 Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kocakalay da Türkiye'nin alışveriş platformu n11 olarak, KOBİ'lerin e-ticarete katılımının teşvik edilmesi kapsamında projelerini sürdürdüklerini, ekosistemde yer alan tüm iş ortaklara kusursuz bir platform sunmak için çalıştıklarını belirtti.

İş ortaklarının dijitalleşmesi ve e-ticaret dünyasında işlerini daha kolay yapabilmeleri için ürün ve servislerin sayısını her yıl artırmaya devam ettiklerinin altını çizen Kocakalay, "Akbank ile yaptığımız iş birliği kapsamında, Akbanklı iş ortaklarımıza bankacılık ürün ve hizmetlerinde birçok hediye ve avantaj sunuyoruz. KOBİ'lerimizin her zaman yanında olmaya ve ihtiyaçlarına yönelik en uygun çözümleri sunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz