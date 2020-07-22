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Akbank ve Logo iş birliği ile bankacılık işlemleri kolaylaşıyor

Akbank ve Logo grup finansal e-servisler şirketi eLogo tarafından hayata geçirilen yeni açık bankacılık uygulamasıyla Logo kullanıcıları kullandıkları Logo ERP ürünleri üzerinden Akbank online bankacılık işlemlerine ulaşabilecek.

Akbank ve Logo iş birliği ile bankacılık işlemleri kolaylaşıyor
22.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:10

Akbank ve Logo grup finansal e-servisler şirketi eLogo tarafından hayata geçirilen yeni açık bankacılık uygulamasıyla Logo kullanıcıları kullandıkları Logo ERP ürünleri üzerinden Akbank online bankacılık işlemlerine ulaşabilecek.

Akbank açıklamasına göre, Logo programından erişilen bu uygulama ile Akbank müşterileri dashboard ekranından hesaplarını, bekleyen işlemlerini ve döviz kurlarını görüntüleyebilecek, hesap ekstrelerini alabilecek, TL ve YP para transferleri işlemlerini yapabilecek, IBAN doğrulama, hesap eşleştirme ve dekont görüntüleme gibi özelliklerle Akbank'ta gerçekleştirdiği bankacılık işlemlerinin otomatik muhasebeleşmesini sağlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Akbank olarak müşterilerin günlük finansal işlemlerini gerçekleştirdikleri ERP içerisinden bankacılık işlemlerine ulaşılabilmesini sağlayarak müşteri deneyimini mükemmelleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu önemli teknoloji ile müşterilerimizin günlük çalışma ekranlarında Akbank olarak yerimizi alırken, bankacılık işlemlerini daha hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde tek platformdan yapmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve var oldukları platformlardan Akbank bankacılık işlemlerine ulaşabilmelerini sağlamak adına açık bankacılık çalışmaları kapsamında attıkları bu adımın devamının hızla geleceğini aktaran Tugal, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde hem bankamız hem de müşterilerimiz hızla dijitalleşme sürecine adapte oldu ve aslında bunun hayatlarımızı ne kadar kolaylaştırdığını da hep birlikte tecrübe ettik. Akbank uzun yıllardır dijitalleşmeye önem veren, dijital dönüşüm kapsamında çok önemli yatırımlar gerçekleştiren bir banka. Müşteri temas noktalarında bütünsel bir deneyim sunarak günlük bankacılık deneyimini sadeleştirmeye çalışıyoruz. Logo grup finansal e-servisler şirketi eLogo ile yaptığımız bu iş birliği de bu kapsamdaki çalışmalarımızın devamı olacak. Akbank olarak Açık Bankacılığın bankalara birçok yeni fırsat sunduğunu düşünüyor ve bu alandaki çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz."

Logo Yazılım Grup Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu da Türkiye'nin en büyük yazılım firmalarından biri olarak müşterilere her zaman en iyiyi sunma gayretinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda Akbank ile yaptığımız bu iş birliğine çok önem veriyoruz. Logo Grup olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına yaptığımız bu yatırımla birlikte müşterilerimiz bankacılık işlemlerine güvenli bir şekilde sistemimiz üzerinden ulaşabilecekler. Salgın sürecinde ve sonrasında ülkemizin dijitalleşmesi adına yaptığımız yüksek katma değerli yatırımlarımız devam edecek. Ayrıca eLogo olarak son dönemde birçok yeniliğin yaşandığı açık bankacılık alanında Logo Grup müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve verimliliklerini arıtacak yenilikçi servisler üzerinde de çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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