Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı eylüle ertelendi IAB TR tarafından düzenlenen ve son 3 yıldır Akbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, Kovid-19 nedeniyle eylül ayına ertelendi.

IAB TR tarafından düzenlenen ve son 3 yıldır Akbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Akbank UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, Kovid-19 nedeniyle eylül ayına ertelendi.

Akbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ertelenen kampın online versiyonu, 11-18 Mayıs tarihlerinde Akbank UniChallenge Express adıyla üniversite öğrencileri ve yeni mezunlarını dijital pazarlama iletişimi sektörüyle buluşturacak.

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan ve yeni mezun olmuş öğrencilerin katılabileceği programda, katılımcılar, dijital dünyadaki kariyer imkanlarına nasıl gidileceğinin yollarını öğrenecekler.

Akbank UniChallenge Express Online Eğitim Kampı'nda, katılımcılar eğitim süresince, dijital dünyayı daha yakından tanırken başarılı markaların öykülerini ajans ve reklam verenlerden dinleme şansı da bulacaklar.

Dijitalin deneyimleneceği program için son başvuru tarihi 2 Mayıs olarak açıklandı. Verilen bilgiye göre, bir haftalık eğitim sonundaki katılımcı sunumları sonrasında birinci olan ekip üyeleri, eylül ayındaki kampa doğrudan katılma hakkı elde edecek. Aynı zamanda başarı gösteren katılımcılar IAB üyesi firmalarda staj imkanlarından da yararlanabilecek.

Kaynak: AA