Akbank, Türkiye'nin Girişimcilik Enerjisini Destekliyor!

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (GEC18IST) 16 – 19 Nisan tarihleri arasında 170 ülkeden 3.000'den fazla katılımcıyı İstanbul'da ağırladı.