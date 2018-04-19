Akbank, Türkiye'nin Girişimcilik Enerjisini Destekliyor!

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (GEC18IST) 16 – 19 Nisan tarihleri arasında 170 ülkeden 3.000'den fazla katılımcıyı İstanbul'da ağırladı.

Akbank, Türkiye'nin Girişimcilik Enerjisini Destekliyor!

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (GEC18IST) 16 – 19 Nisan tarihleri arasında 170 ülkeden 3.000'den fazla katılımcıyı İstanbul'da ağırladı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et