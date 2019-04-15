Akbank Turizm Buluşmaları Sektör Temsilcileri ve Yatırmcıları Bir Araya Getirecek

– Akbank Turzim Buluşmalarının ikincisinde sektör temsilcileri ve duayenleri turizm sektöründeki gelişmeleri ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ele alacaklar.

Akbank Turizm Buluşmaları 2019-2020 sezonunda turizm yatırımcıları, girişimciler ve sektörün önde gelen sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Türkiye genelinde birçok farklı turizm bölgesinde gerçekleştirilecek. 2019 sezonunda Bodrum, Antalya, Marmaris ve Manavgat'ta yapılması planlanan toplantıların ilk etkinliği, 17 Nisan Çarşamba başlayacak. Gün boyu sürecek olan ve turizm ile ilgilenen herkesin davetli olduğu etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum TÜRSAB BYK Başkanı Yüksel Aslan ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz'un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan etkinlik "Geleceğimiz Turizm" paneli ile devam edecek. TOBB Eticaret Meclis Başkan Yardımcısı Merter Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde Akbank, Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Turizmci Dr. Cem Kınay ve Paramount Otel'in İşletmecisi Geylan Dursunoğlu turizmin gelecek trendleri ile kendi yolculukları hakkında paylaşımlarda bulunacak.

Turizm sektörünün ve dijital dünyanın başarılı oyuncularının sunumlarına sahne olacak Akbank Turizm Buluşmaları'nda sırasıyla Hotel Runner YK Başkanı Ali Beklenen, Related Dijital CEO'su Sedat Kılıç, Hotech CTO'su Hamdullah Turgut, Goodjob Marka Mühendisi Ömürden Sezgin ve Dijital Dönüşüm Lideri Akademisyeni Kozan Demircan artan teknoloji ile gelişen turizm eğilimleri ile dijital çözüm ortaklıkları gibi birçok kolaylaşan süreci somut veriler ile işleyecek. Akbank Turizm Buluşmaları'nda konuşmacıların uzmanlıkları doğrultusunda ele alacakları bazı konu başlıkları ise şunlar olacak;

Turizm odaklı dijital pazarlama yöntemleri,

Turizmde data ile dijitalleşme,

Dijital dünyada markalaşma stratejileri

Turizmde dijital dönüşüm

Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya, Otelz.com YK Üyesi Orkun Tekin, Eres Medya CEO'su Yılmaz Eres, Eticaret Merkezi YK Üyesi Birkan Babakol ve Graphx Ajans Kurucu Ortağı Cihan İşbaşı, "Turizmde Yeni Nesil İş Yapış Biçimleri" başlıklı panelinde ise katılımcılara dijital imkanlarla gelişmekte olan turizm sektöründe yeni oluşan iş yapış biçimleri ve imkanları hakkında bilgiler aktaracak. Etkinliğin kapanış konuşmasını TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir yapacak.

Akbank Turizm Buluşmaları'nın organizatörü Eticaret Merkezi olurken, etkinliğin sposorları arasında Hotech, Graphx Ajans, Eres medya ve Dijital Yol yer alıyor. - İstanbul

Kaynak: DHA