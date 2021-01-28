Akbank, Trendyol tedarikçilerine destek veriyor

İşlerini büyütmek isteyen KOBİ'lere desteğini sürdüren Akbank, yaptığı iş birliği kapsamında Trendyol tedarikçisi olacak firmalara özel avantajlar sunuyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, KOBİ'leri desteklemek üzere yaptığı iş birliklerine bir yenisi daha ekledi. Trendyol ile yapılan anlaşma kapsamında tedarikçiler, 1 yıl boyunca belirli sayıdaki EFT, havale, çek karnesi (vergi hariç), çek tahsilatı işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecekler. Ayrıca tedarikçilerden Akbank Ticari Kredi Kartı'na başvuranlara 1.000 TL'ye varan chip-para hediye edilecek. Üye işyeri avantajları ile özel çalışma koşulları ve POS ücretlerinde yüzde 50 indirim fırsatı da sağlanacak. Tüm bunlara ek olarak maaş ödemelerine yeni aracılık edilecek firmalara ve çalışanlarına yönelik imkanlar sunulacak.

Trendyol ise bu iş birliğiyle başvuru tarihinden sonra 7 gün içinde ilk defa satış yapmaya başlayacak olan Akbanklı KOBİ'lere bir ay boyunca yüzde 40, 8-15 gün içinde başlayacak olanlara ise yüzde 30 komisyon indirimi desteği sunacak. Ayrıca Trendyol, tedarikçilere, sipariş teslim olduktan sonra 14 gün içinde ödeme desteği, yüzde 6 akaryakıt indirimi, avantajlı fiyattan ürün fotoğraf çekimi, kutu ve ambalaj tedariki, araç kiralama, kargo anlaşmaları ve diğer hizmetlerden yararlanma fırsatlarının yanı sıra, ücretsiz e-ticaret eğitimleri de verecek.

"Geleneksel pazarlama yöntemlerine göre dijital kanallar çok daha verimli ve daha az maliyetli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, internet kullanımının artmasıyla online alışveriş yapan kişilerin sayısının arttığını ve bu sayının her geçen yıl daha da yükseldiğini belirtti.

Firmaların ticaret hayatlarındaki en büyük zorluklardan bir tanesinin de ürünlerini müşterilerine ulaştırabilmek olduğunu ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Geleneksel pazarlama yöntemlerine göre dijital kanallar çok daha verimli ve daha az maliyetli. Bu yolla ticaret yapan KOBİ'lerin satışlarının arttığı bir gerçek. E-ticaret ile firmalar artık sadece bulundukları coğrafya ile sınırlı değiller, ürünlerini kendi lokasyonları dışındaki birçok kişiye ulaştırabiliyor. İşlerini e-ticaretle büyütmek isteyen, gelirini artırmak isteyen KOBİ'ler için bu iş birliği önemli bir fırsat. Akbank olarak işletmesini Trendyol'a taşıyacak firmaların bankacılık ihtiyaçları için avantajlı koşullar sağlarken, Trendyol da bu firmalara özel imkanlar sunuyor."

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar da Trendyol olarak büyük çoğunluğu esnaf ve KOBİ olan yaklaşık 100 bin satıcıyı Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca müşteriyle buluşturduklarını, işlerini büyütmelerine destek olduklarını belirtti.

Aynı zamanda gerçekleştirdikleri iş birlikleriyle onlara birçok fırsat sunduklarını aktaran Acar, "Akbank ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde de platformumuzdaki KOBİ'ler bankacılık ürün ve hizmetlerinden avantajlı şekilde faydalanabilecek. Akbanklı KOBİ'ler ise Trendyol'da avantajlı bir şekilde satışa başlayabilecek. Trendyol olarak KOBİ'lerimizin işlerini sorunsuz sürdürmelerini sağlamak ve e-ticaretle büyümelerini desteklemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol