Akbank'tan, sağlık kuruluşlarına 10 milyon liralık kaynak Akbank, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık kuruluşları ve çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10 milyon liralık kaynak oluşturdu.

Akbank, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık kuruluşları ve çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10 milyon liralık kaynak oluşturdu. Kaynak: Dunya.com