Akbank'tan koronavirüs ile mücadelede ekonomiye destek Akbank, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle toplumsal mücadeleye destek vermek üzere aldığı ekonomik önlemleri açıkladı.

Akbank, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle toplumsal mücadeleye destek vermek üzere aldığı ekonomik önlemleri açıkladı.

Açıklamaya göre, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

Mobil, internet şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak yapılabilecek.

Müşterilerin banka ATM'lerinden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5 bin TL ve ek olarak Akbank Mobil'den QR kod ile ücretsiz 5 bin TL olmak üzere 10 bin TL'ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi de 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Ayrıca, müşterilerin ortak ATM'lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirildi.

Açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak ve hep birlikte mücadeleye destek vermek için kurum olarak süreci yakından takip ediyor, gerekli önlemleri hızla hayata geçiriyoruz. 72 yıldır Türkiye'ye inanan ve hiçbir konuda desteğini esirgemeyen Akbank, bu dönemde de müşterilerinin yanında olacak ve her türlü ilave tedbirleri hızla almaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA