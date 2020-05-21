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Akbank'tan KOBİ'ler için yeni kampanya

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Kampanyamızın turizmin canlanmaya başlaması ile birlikte turistik bölgelerde yer alan KOBİ'lerin de hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi.

Akbank'tan KOBİ'ler için yeni kampanya
21.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:36

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Kampanyamızın turizmin canlanmaya başlaması ile birlikte turistik bölgelerde yer alan KOBİ'lerin de hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre banka, üye işyeri olacak müşterileri için hazırladığı yeni kampanya kapsamında; yüzde 0.89'dan başlayan üye işyeri komisyon oranı ve yüzde 0.90'dan başlayan taksitli ticari kredi faiz oranıyla KOBİ'lere desteğine devam ediyor

Oğuz, Akbank'ın KOBİ'lere yönelik yeni kampanyasıyla ilgili, "Akbank olarak üye işyeri olacak KOBİ'lerimize sunduğumuz fırsatlara bir yenisini daha ekledik. Yaşadığımız bu yeni normalde KOBİ müşterilerimize de desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kampanyamızın turizmin canlanmaya başlaması ile birlikte turistik bölgelerde yer alan KOBİ'lerin de hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz" dedi ve ekledi:

"Haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyada; yeni üye işyeri olacak KOBİ'lerimiz, Axess/Wings Business ticari kredi kartı ile birlikte ticari kredi kullanmaları durumunda, 4 ay boyunca yüzde 0.89 üye işyeri komisyon oranından ve POS ücretinde yüzde 50 indirimden faydalanabilecek. Ayrıca kampanya kapsamında taksitli ticari krediyi de yüzde 0.90'dan başlayan faiz oranıyla kullanabilecek. Axess/Wings Business ticari kredi kartını kullanan ancak kredi kullanmak istemeyen müşterilerimiz ise; yüzde 0.89 üye işyeri komisyon oranından ve yüzde 50 indirimli POS ücretinden 3 ay boyunca faydalanabilecek. Sadece üye işyerimiz olmak isteyen KOBİ'lere ise; 3 ay boyunca yüzde 0.99 üye işyeri komisyon oranı ve yüzde 50 ücret indirimi imkanı sunuyoruz. Bu yeni kampanyadan yararlanmak isteyen KOBİ'lerimizi en yakın Akbank şubemize bekliyoruz."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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