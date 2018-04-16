Akbank'tan Kkdf Davasına İlişkin Açıklama

Akbank'tan yapılan açıklamada, " İstanbul 9. İdare Mahkemesi, 2014 yılı için tahakkuk ettirilen 11 milyon 463 bin 336,17 lira KKDF aslı ile 8 milyon 231 bin 914,68 TL cezai faiz işleminin iptaline karar vermiştir. 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin yasal süreç devam etmektedir." denildi.